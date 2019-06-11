- New York’ta Helikopter Gökdelenin Çatısına Düştü İzle



- ABD’nin New York şehrinde bir helikopter 54 katlı bir gökdelenin çatısına düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken çevredeki tüm binalar boşaltıldı. New York şehrinin Manhattan ilçesinin merkezindeki 54 katlı bir gökdelenin çatısına bir helikopter düştü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, bölgedeki binaların tahliye edildiği bildirildi.

Helikopterin düştüğü binanın çatısından dumanlar yükseldiği gözlendi. Görgü tanıkları çarpışmayla birlikte büyük bir gürültünün meydana geldiğini ev çatışan alevlerin yükseldiğini söyledi.



Polis olay yerini kordon altına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

