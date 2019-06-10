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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- New York’ta Helikopter Gökdelenin Çatısına Düştü

- New York’ta Helikopter Gökdelenin Çatısına Düştü

olay yerinden detaylar

( NEW YORK ) - New York’ta helikopter gökdelenin çatısına düştü NEW YORK

Kordon Bild Helikopter Düştü Helikopter 


- ABD’nin New York şehrinde bir helikopter 54 katlı bir gökdelenin çatısına düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken çevredeki tüm binalar boşaltıldı. New York şehrinin Manhattan ilçesinin merkezindeki 54 katlı bir gökdelenin çatısına bir helikopter düştü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, bölgedeki binaların tahliye edildiği bildirildi.
Helikopterin düştüğü binanın çatısından dumanlar yükseldiği gözlendi. Görgü tanıkları çarpışmayla birlikte büyük bir gürültünün meydana geldiğini ev çatışan alevlerin yükseldiğini söyledi.

Polis olay yerini kordon altına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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