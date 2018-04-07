New York'ta Filistinlilere destek protestosu - NEW YORK Video
- Union Meydanı'nda Filistinlilere destek protestosu - Grubun taşıdıkları Filistin bayrağı ile pankart ve posterlerle slogan atması - Grubu provoke eden bisikletli bir kişinin polis tarafından gözaltına alınması - Polisin İsrail bayrağı taşıyan bir erkek ile bir kadını uzaklaştırmaya çalışmasıNEW YORK (AA) - New York 'taki Union Meydanı'nda toplanan bir grup #GreatMarchOfReturn "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sloganıyla Gazze'ye destek ve dayanışma gösterisi düzenledi. Gazze'de İsrail güvenlik güçlerince 29 Filistinlinin öldürülmesini kınayan grup, döviz taşıyıp sloganlar attı. Protesto esnasında grubu provoke etmeye çalışan bir bisikletli New York polisi tarafından gözaltına alındı.