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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
New York Rockefeller Center'da geleneksel Noel ağacı ışıklandırması - NEW YORK

New York Rockefeller Center'da geleneksel Noel ağacı ışıklandırması - NEW YORK

- Noel ağacından detaylar - New York luların yoğun ilgi göstermesi New York Rockefeller Center'da geleneksel Noel ağacı ışıklandırmasıNEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinin en önemli mekanlarından Rockefeller Center önünde geleneksel Noel yıl ağacı ışıklandırması başladı.
Her yıl geleneksel olarak Rockefeller Center önüne yerleştirilen devasa Noel ağacının ışıklandırma açılışı için tören düzenlendi.
Konserlerle başlayan Noel ağacı ışıklandırma etkinliğine New York lular, dondurucu soğuğa rağmen yoğun ilgi gösterdi. New York Polisi de Rockefeller Center çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.Noel tatili için New York 'u tercih eden turistlerden büyük ilgi gören ağaç 7 Ocak 2019'a kadar ziyaret edilebilecek.Yaklaşık 50 bin ampulle donatılan Norveç ladini önünde fotoğraf çektirmek isteyenler her yıl uzun kuyruklar oluşturuyor.Yeni yıl tatillerinin gözde mekanı New York 'un önemli binaları ve caddeleri her yıl kasım ayından itibaren rengarenk ışıklandırma ve yeni yılın simgesi süslemelerle donatılıyor.

Gesi Yeni Yıl 

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