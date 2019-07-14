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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- New York Karanlığa Gömüldü: 70 Bin Ev Ve İş Yeri 5 Saat Elektriksiz Kaldı Haberi

- New York Karanlığa Gömüldü: 70 Bin Ev Ve İş Yeri 5 Saat Elektriksiz Kaldı Haberi

Manhattan'da elektriksiz bölgeler

( NEW YORK ) - New York karanlığa gömüldü: 70 bin ev ve iş yeri 5 saat elektriksiz kaldı NEW YORK

Lyon Gesi Elektrik Kesintisi 1977 


- New York'un Manhattan bölgesinde, arıza nedeniyle yaklaşık beş saat süren elektrik kesintisi sonucu en az 70 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. New York'u 1977 yılında karanlığa gömen elektrik kesintisinin ardından 42 yıl sonra büyük bir elektrik kesintisi daha yaşandı. New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi olan Manhattan bölgesinde gece saatlerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Cumartesi gecesini karanlığa gömen ve yaklaşık 5 saat süren elektrik kesintisi hayatı felç etti. Bölgede, metro seferleri durdu, asansörde mahsur kalan onlarca kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kesinti nedeniyle bazı tiyatro gösterileri iptal edilirken izleyiciler sokaklarda bekletildi. Walter Kerr Tiyatrosu önünde Tiyatro oyuncuları dışarıda bekleyen izleyiciler için sokakta gösteri düzenledi.
Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği Manhattan'da güvenlik en üst seviyeye çıkardı. En az 70 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı Elektrik dağıtıcısı Con Edison, New York’un en yoğun nüfuslu bölgesi olan Manhattan'da arıza nedeniyle meydana gelen elektrik kesintisi sonucu 70 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını açıkladı.
Con Edison'un CEO’su John MacAvoy, yaklaşık beş saat süren elektrik kesintisinin ardından arızanın giderildiği ve bölgeye elektriğin yeniden sağlandığı duyurdu. Elektriğin gelmesinin ardından New Yorklular hep bir ağızdan sevinç çığlıkları attı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da elektrik kesintisinin teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.
New York'ta 1977 yılındaki elektrik kesintisi nedeniyle, 9 milyon kişi 25 saat elektriksiz kalmıştı.
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