New York Fashion Week’te Hakan Akkaya rüzgarı İzle

- Dünyaca ünlü modacı Hakan Akkaya, New York Fashion Week’te gerçekleştirdiği ‘Justice’ adını verdiği defilesiyle büyüledi. 4. kez NYFW kapsamında defile yapan ünlü modacı arka arkaya New York Fashion Week takviminde yer alan ilk Türk modacı olarak bir ilke imza attı. Dünyaca ünlü modacımız Hakan Akkaya bu sezon da Ticaret Bakanlığı desteğiyle, Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle New York Fashion Week’te Türk tekstilinin ve Türk tasarım gücünün büyüklüğünü Pier59 Studio'da gerçekleştirdiği ‘Justice’ adını verdiği defilesiyle moda haftasının en görkemli şovuna imza atarak dünya moda tarihine ismini yazdırdı.4. kez NYFW kapsamında defile yapan ünlü modacı arka arkaya New York Fashion Week takviminde yer alan ilk Türk modacı olarak bir ilke imza attı. Büyük bir şova imza attığı New York Fashion Week’te dünya basınının büyük ilgisi objektiflere yansırken defileye katılan Amerikalı yıldızlar ve yabancı moda bloggerları güzellikleri ve zarafetleri ile defileye damgasını vurdu. Yine Türk müziği kullandı Geçtiğimiz yıllarda New York Fashion Week kapsamında yaptığı defilelerinde Türk müziği kullanma alışkanlığını devam ettiren Akkaya, bu kez ise Neşe Karaböcek' in ‘Yali Yali’ ,Cem Karaca ‘Memleket Sevdası’ ve Kazım Koyuncu ‘Ey Gidi Karadeniz’ şarkılarıyla dünyaya Türk müziği ezgileriyle seslendi. 180 parçalık koleksiyon Hakan Akkaya, defilesinde 36 kadın, 15 erkek toplamda 51 kostüme yer verdi.180 parçalık koleksiyonunun tanıtımında 46 yabancı top model podyuma çıkarken Ünlü top model Çağla Şikel baş manken olarak kendisi için tasarlanan 3 ayrı tasarım ile podyumda yürüdü. Güçlü kadın siluetlerinin mimari Hakan Akkaya, NYFW Sonbahar Kış 20/21 koleksiyonunda, modern çağa yüz vermeyen gruplardan Amişlerin stilini koleksiyonunda punk akımıyla yeniden yorumluyor. Şiddete karşı dimdik duran korkusuz kadınlara ithaf edilen koleksiyonda; Justice’in objektifliğinin kanıtı olan göz bağı; bu sefer Şilili kolektif Las Tesis’e destek için bağlanıyor. Justice’den Adaleti, Amişlerin stilini, Las Tesis ‘den gücü ve özgürlüğü, isyankar Punk akımından asilliğiyle harmanlayan Hakan Akkaya; podyumunu 50 özel look’’tan oluşan provokatif bir şölene dönüştürüyor. Siyah ve beyazın hakim olduğu koleksiyonda, güçlü kadın siluetleri piercingler ve metal aksesuarlarla zenginleştirildi. Amishlerin ikonik başlık ve önlüklerinden uyarlanan parçalar; piliseli kumaşlar, poplin gömlekler ve ruganlarla buluşuyor. Kadına şiddete göz bağlamalı protesto Hakan Akkaya Kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı danslı protesto olan Şili’de ortaya çıkan ‘Las Tesis’ akımına destek vermek için defilenin sonunda 4 kadın modelle birlikte siyah kumaşla gözlerini bağlayarak podyuma çıkarak ‘Kadına Şiddete ve Kadın Cinayetlerine Hayır’ dedi.

New York Fashion Week gibi dünyaca ünlü bir moda etkinliğinde Türk modasının temsil edilmesinin önemine dikkat çeken Hakan Akkaya, “Öncelikle destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a, Tim başkanı Sayın İsmail Gülle'ye ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kuruluna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Türk modacı ülkem adına çok gururluyum” dedi.

Styling'i Anıl Can’ın koreografisi Capsule Production Design’dan Özgün İnanç üstlendiği defilenin Pr ve Marka danışmanlığı Selim Akar tarafından yapıldı. Uluslararası medya kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği defilede Hakan Akkaya ile bir çok yabancı basının röportaj yapması objektiflere yansıdı. Ünlü modacı büyük şova imza attığı Solo defilesinin ardından 11 Şubat' da gerçekleşecek olan Türk Tasarımcılar defilesinde de ‘Glamour’ adlı koleksiyonu ile yer alacak. Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan (DBBERDAN) ve Simay Bülbül'ün de koleksiyonlarını sunacakları ‘Turkish Designers’ defilesi Spring Studios'ta gerçekleşecek.



loading...