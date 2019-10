- New Jersey’de 29 Ekim coşkusu

- New York Başkonsolosu Alper Aktaş’ın konuşması

- ABD’nin New Jersey eyaletinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katılan Türkler, Ebru Polat ve Yusuf Güney konseri ile eğlendi. ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türkler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlenen gece programıyla kutladı. Geceye Türk vatandaşlarının yanı sıra New York Başkonsolosu Alper Aktaş da katıldı.

İstiklal Marşı ve ABD ulusal marşının okunmasının ardından başlayan program, renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan Türk vatandaşları Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya kutladı. Cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na katılan Aktaş, "Ulu Önder Atatürk’ün liderliğinde aziz milletimizin benzeri görülmemiş mücadelesi ve emeği ile kurulan cumhuriyetimizin temel değerleri üzerinde yaşatılması ve daha ileri götürülmesi vatanımızdan çok uzakta da olsak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin son dönemlerde çok ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Aktaş, “Coğrafyamızdan kaynaklanan sınamalarla ve zorluklarla baş ettik ve her zaman baş etmeye devam edeceğiz. Bu coğrafyanın evlatlarıyız. Bu coğrafyanın bir takım sıkıntıları olabilir ve bunları el birliği ile güç birliği ile aşacağız. Tüm zorlu şartlara rağmen ecdadımızın izinden giderek şanlı tarihimize yakışan şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Devletimizin, aziz milletimizin desteği ile gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı da dahil olmak üzere yapılan tüm çalışmaları, gösterilen fedakarlıkları verilen emekleri herkese çok iyi anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kutlamada Ebru Polat ve Yusuf Güney konseri Gecede Yusuf Güney ve Ebru Polat da şarkılarıyla davetlileri coşturdu. Sanatçılar, kendilerini böyle anlamlı bir etkinliğe davet ettikleri için Giresunlular Derneği'ne teşekkür etti. Gecenin sonunda sanatçılara ve emeği geçenlere birer plaket verildi.





