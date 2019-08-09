Nevvar İşgören kabri başında anıldı İzle

-Kabirden detay görüntü

-Mahir Dinç'in görüşmesinden detay görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- Nevvar Salih İşgören Vakfı kurucusu olan ve hayatını kaybeden Salih İşgören'in hayırsever eşi Nevvar İşgören, ölümünün 11. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Nevvar Salih İşgören Vakfı yöneticileri, 11 yıl önce hayatını kaybeden hayırsever Nevvar İşgören'i vefatının 11. yıl dönümünde kabri başında andı. Anmada, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, 2011 yılında vefat eden Salih İşgören için de dualar edildi. Hem Salih İşgören hem de Nevvar İşgören'in kentin ve halkın yararına çok sayıda esere imza attığını belirten Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, "Salih İşgören ve Nevvar İşgören, varlıklarını kentin yararına kullanma amacıyla pek çok esere imza atıp bunları halkın yararına sunan örnek hayırseverlerdendir. Yaşadıkları kente borçlarını bu şekilde ödeyen insanların çoğalmasını istiyoruz. Nevvar Anne, Salih Baba’nın hayırlarının arkasındaki gizli kahramandı. ‘Sen hayırlarını yap, kazancın artar’ derdi. Nevvar Anne, 11 yıl önce bir kayıp olarak değerlendirebileceğimiz bir yolculuğa uğurlandı ama onun bıraktığı mirası, Nevvar Salih İşgören Vakfı yaşatıyor" dedi.

Dinç, vakıf tarafından kente kazandırılacak projelerden bahsetti. Daha sonra, hayırsever Nevvar ve Salih İşgören'in mezarlarına güller bırakıldı. Nevvar Salih İşgören Vakfı, bugün Nevvar İşgören için kentin değişik noktalarında hayır yapacak. Buca İZBAN istasyonu girişi, Alsancak Hocazade Camii girişi, Basmane Çorakkapı Camii girişi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi girişinde ikramlar yapılacak. Cuma namazı öncesinde de Hocazade Camiinde mevlid-i şerif okutulacak.

