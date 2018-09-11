Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
NEVÜ Rektörü Bağlı: “Geleceğin en önemli üç mesleği bulunuyor” İzle

NEVÜ Rektörü Bağlı: “Geleceğin en önemli üç mesleği bulunuyor” İzle

ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERDEN GÖRÜNTÜLER

Kalifiye Fakülte Kalifiye Eleman Mühendislik Yükselen 

-NEVÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MAZHAR BAĞLI İLE RÖP
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR -ÖZEL) - “Mesleğinde en iyi olmak gelecek zaman aktörü olmak demektir” NEVŞEHİR

- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, geleceğin üç önemli mesleği olduğuna dikkat çekerken, bu mesleklerden birinin de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde olduğunu söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, geleceğin önemli mesleklerinin bilişim, mühendislik ve turizm sektörünün olduğunu ifade ederek, "Bunların yanı sıra mesleğinde en iyi olmak demek gelecek zaman aktörünün de olması demektir" dedi.
Rektör Bağlı, “Bu birkaç alan malumunuz dünyada giderek çok fazlasıyla rağbet görüyor. Bunlardan birincisi bilişim alanı, ikincisi mühendislik alanı ve hizmet alanları var. Hizmet alanları bizimle olan kısmına değinmek gerekirse özellikle turizm sektörü çok ciddi olarak dünyada yükselen bir trend ve bizim bölgemizde de Türkiye’nin en nitelikli turizmin gerçekleştiği yerdir. Yani Türkiye’de nitelikli turistlerin geldiği en yüksek oran Kapadokya Nevşehir bölgesidir. Dolayısıyla bizde o gelen turistlere hizmet üretmek için kalifiye eleman yetiştirmek için büyük bir sorumluluk altındayız. Hizmet sektörü ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda çok büyük bir sorumluluğumuzun bilincinde çalışıyoruz. Bu üç alan bana göre çok belirleyici. Bizim üniversitemiz bu üç alanlardan birisinin en iddialı olduğu alanlardan birisi olan turizm alanına sahiptir. Malum bizim Turizm fakültemiz üniversitemizin en eski fakültesi ve en kapsamlı çalışmaları yürüten özellikle mutfak sanatları alanında çok büyük başarı elde etmiş bir fakültemiz var. Turizm rehberliği, turizm işletmeciliği alanlarında da çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda da ilk defa Türkiye’de turizm alanında bir enstitü bizim üniversitemiz bünyesinde kuruldu. Yani kısacası mesleğinde en iyi olmak gelecek zaman aktörü olmak demektir. Bütün meslekler için kendi branşında iyi olan insanlar bir gelecek zaman aktörü olarak bir gelecek zaman mesleği olarak çıkabilirler” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Lisedeki Devamsızlık Sorununu ÇözdülerLisedeki Devamsızlık Sorununu Çözdüler
Hem Sınıfı Değiştirdi, Hem De Klasik Eğitim AnlayışınıHem Sınıfı Değiştirdi, Hem De Klasik Eğitim Anlayışını
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı