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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
NEVÜ'de mezuniyet töreni - NEVŞEHİR

NEVÜ'de mezuniyet töreni - NEVŞEHİR

- NEVÜ mezuniyet töreni - Sema ekibinin gösterisi - NEVÜ rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın konuşması - Mezun öğrencilere başarı belgesi takdimi - Kep atma töreniNEVÜ'de mezuniyet töreniNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) mezuniyet töreni düzenlendi.
NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Üniversite tanıtım filminin izlenmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi gösteri sundu.Programda konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitelerinin 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bir kurum olarak oldukça genç sayılabilecek bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.
Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bağlı, "Bugün artık sizler için kendiniz ve toplumumuz adına sorumluluk alma zamanıdır. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı olduğunu unutmayın ve asla karamsarlığa düşmeyin. Sizlerin bu ülkenin geleceği olduğunuzu ve bu toplumun sizlerin omuzları üzerinde yükseleceğinin farkında olarak hareket edin. Bir üniversitede okumak sadece bir meslekte veya akademik bir disiplinde kendini yetiştirmek demek değildir. Aldığınız eğitimle, öğrendiklerinizle daha geniş bir kavrayışa sahip olmalı ve akademik bilginin temsilcileri olmalısınız." dedi.
Törende, üniversite bünyesindeki fakülte ve meslek yüksek okullarında dereceye giren öğrencilere, protokol üyelerince başarı belgeleri ve plaket takdim edildi.Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasının ardından sona erdi.Programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı Duruşu Mezuniyet Tanıtım Filmi Mezuniyet Töreni Öğrenciler 

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