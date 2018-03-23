Nevşehir Valisi İlhami Aktaş: 'İçerisinde bir pilotumuz bulunuyordu' Video



- Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde eğitim maksadıyla kalkış yapan F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş; "Eğitim uçağımız düştü. İçerisinde bir pilotumuz bulunuyordu, pilotumuz şehit oldu" dedi.

Uçağın düştüğü bölgede yetkililerle birlikte inceleme yapan Vali Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada uçakta bir pilotun bulunduğunu belirterek, ""Eğitim uçağımız düştü. İçerisinde bir pilotumuz bulunuyordu, pilotumuz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"Yakıt ikmali sırasında arızalanarak düşüyor" Açıklamalarda bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz ise düşen uçakta tek pilot olduğunu ve yakıt ikmali sırasında arızalanarak düştüğünün belirlendiğini kaydetti.

Açıkgöz açıklamasında; "Adana'dan kalkan eğitim uçağımız havada yakıt ikmali sırasında arızalanarak düşüyor. İçinde bulunan bir pilotumuz şehit oldu. 2 pilot olduğu yönde haberler dolaşıyor, sadece tek pilotumuz vardı. Detaylı açıklamayı Genelkurmay Başkanlığımız yapacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Şehidimizin naaşı Gülşehir ilçesine götürüldü. Şehidimiz yarın sabah Nevşehir'den memleketine uğurlanacak" ifadelerini kullandı.

