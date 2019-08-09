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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir Ülkü Ocakları mehter kıyafetleri ile sokak sokak gezdi İzle

Nevşehir Ülkü Ocakları mehter kıyafetleri ile sokak sokak gezdi İzle

ÜLKÜCÜLERİN MEHTER KIYAFETİ İLE SOKAK SOKAK GEZMESİ

Yöresel Kıyafet Madde Bağımlısı Mehter Takımı Vatan Haini Hassasiyet 

-ÜLKÜ OCAKLARI NEVŞEHİR BAŞKANI ALİ TÜRKER İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR )- Ülkü Ocakları gençleri çevreci olmaya davet etti NEVŞEHİR

- Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle mehter takımı giyen gençler sokak sokak gezerek gençleri çevreyi korumaya davet etti. Uyuşturucu maddelere ve bağımlılığına karşı başarılı mücadelesine devam ederken, aynı zamanda çevreye olan duyarlılığı artırmak için gençlerle etkinlikler düzenleyen Nevşehir Ülkü Ocakları, eğitimsel faaliyetlerine ve gençleri sporla geliştirme çalışmalarına hız veriyor. Türk kültürüne sahip çıkmak, geleneklerimizi unutmamak için içerisinde yöresel kıyafetlerin, develerin ve 'Türk'ün kanadı' atların yer aldığı etkinlikte davul dövdürüp tellal çığırtan Nevşehir Ülkü Ocakları başkanı Ali Türker, "Gençliğimizin çağın bütün tehlikelerinden uzak durması için, sağlıkla yetişmesi için ve bazı unsurların unutturmaya çalıştığı değerlerimize sahip çıkması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.
Gençlere "Ocağa giden genç madde bağımlısı olmaz, vatan haini asla olmaz. Ocağa giden genç çevreci olur, sahipli-sahipsiz tüm hayvanları korur, milletine her anlamda hayırlı birey olur. Siz de ocağımıza gelin, kültürümüze el ele sahip çıkıp ideal yarınlara birlikte ulaşalım," çağrısında bulunan Başkan Türker tüm halkı kültürü koruma konusunda hassasiyete davet etti.
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