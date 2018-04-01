Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yapıldı İzle

-NTSO SEÇİMLERİNDE OY KULLANMA İŞLEMLERİ

-NTSO BAŞKANI ARİF PARMAKSIZ İLE RÖP

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( NEVŞEHİR -HD)- Arif Parmaksız, 5. kez Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası başkanı seçildi- NTSO Başkanı Parmaksız, “Birlik, beraberlik içerisinde seçimimizi yaptık” NEVŞEHİR



- Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında yeni dönemde görev alacak isimlerin belirleneceği seçimler yapıldı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) seçimlerine mevcut başkan Arif Parmaksız tek liste halinde katıldığı seçimlerde bu göreve 5.kez seçildi. NTSO toplantı salonunda yapılan seçimlere iş adamları ve sanayiciler büyük ilgi gösterirken Başkan Parmaksız, seçimlerde oy kullanmak için gelen iş adamları ve sanayiciler ile yakından ilgilendi. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız yaptığı açıklamada oda seçimlerinin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığını kendisini 5.kez bu göreve seçen tüm iş adamlarına teşekkür etti. Parmaksız, “Bu seçimimizin ilimize, ülkemize ve ekip arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık sıhhat içerisinde yeni bir döneme daha başlıyoruz. Hepimiz ilimiz için, ülkemiz için odamız da yapmamız gerekenleri yapacağız. Bu benim beşinci dönem adaylığım. Sağ olsun Nevşehirli iş adamları teveccüh gösterdiler. Bu dönemle beraber beş dönemdir Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevindeyim. Nevşehir’i belli bir yere getirmek için çalışıyoruz. TOBB’da görevlerim var burada da ülkemiz ile ilgili projeler geliştiriyoruz. Bu seçimimizde de birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bir seçim yapıyoruz. Nevşehir’i kucaklayıcı bir liste yaptık. Her kesimde her ticaret erbabında liste oluşturduk. Mümkün olduğu kadar sektörlerin ileri gelenlerini listemize almaya gayret gösterdik” diye konuştu.



