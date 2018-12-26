Nevşehir güne karla başladı

( NEVŞEHİR )-Okullar 1 gün tatil edildi NEVŞEHİR - Nevşehir güne yoğun kar yağışı ile başlarken okullar 1 gün süreyle il genelinde tatil edildi. Nevşehir’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah erken saatlerde araç sürücülerine ve vatandaşlar zor anlar yaşatırken günün ilk ışıklarıyla birlikte esnaflar iş yerlerinin önlerini temizledi. Nevşehir’de başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından il genelinde okullar tatil edilirken kar yağışının gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.