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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir’deki uçak kazası... Görgü tanığı: “Şimşek gürler gibi patlama oldu” Video

Nevşehir’deki uçak kazası... Görgü tanığı: “Şimşek gürler gibi patlama oldu” Video

Detay görüntüler

İlham Uçak Kazası Şahit 

-Görgü tanığının konuşması
-Genel detay

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’deki uçak kazasına şahit olan bir köylü , “Şimşek gürler gibi bir patlama oldu” dedi.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında F-16 uçağının düşmesine şahit olan köylüler, İHA’ya konuştu.
Uçağın düşmesi sonucu büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler, “Ne Biz kahvede oturuyorduk, patlama oldu. Ne olduğunu merak ettik ve hemen buraya geldik. Şimşek gürler gibi bir patlama oldu. Olay yerine gelince uçağın düştüğünü gördük” dedi.
Uçağın düştüğü alanda ekipler el fenerleri ile arama ve inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaları Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit ve Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da halen olay yerinde incelemenin tamamlanmasını bekliyor. Haberi alan çok sayıda vatandaş da olay yerine akın etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri halen sürüyor.
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