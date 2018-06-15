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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

- Nevşehir 'de zincirleme trafik kazası - 16 yaralı - Avanos - Gülşehir karayolunun 7. kilometresindeki kavşaktaki kaza yeri - Kazya karışan araçlardan detaylar - Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Ulaşıma kapatılan yoldan detaylarNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Avanos - Gülşehir karayolunun 7. kilometresindeki kavşakta, sürücüleri henüz belirlenemeyen 44 KR 009, 50 DC 523 ve 38 US 536 plakalı üç otomobil çarpıştı.Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı.Ambulanslarla Nevşehir 'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay yerinde inceleme yapan jandarma, araçlardan savrulmuş yaralı olma ihtimaline karşı yol kenarındaki arazi ve tarlada el fenerleriyle tarama yaptı.Kazanın ardından yaklaşık bir saat ulaşıma kapatılan yol, jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Hastane Jandarma Trafik Kazası Trol 

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