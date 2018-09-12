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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nevşehir'de yanan araçta 2 ceset bulundu

Nevşehir'de yanan araçta 2 ceset bulundu

- Olay yerinden detaylar - Acıgöl ilçesi Ağıllı köyü kırsalında bir çoban tarafından yanmış halde bulunan araçtan 2 kişinin cesedi çıkarıldıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'in Acıgöl ilçesinde yanmış araç içinde 2 kişinin cesedi bulundu.Ağıllı köyü kırsalında sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan bir çoban, arazide yanmış hafif ticari araç gördü.Aracı kontrol eden çoban, içerisinde yanmış 2 ceset buldu.Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetler, incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Yanan araç ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Jandarma Ticari Araç Hayvan 

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