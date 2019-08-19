Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı - Kaza anı

- Kaza anı Nevşehir 'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı - Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 ZB 455 plakalı minibüs, Acıgöl - Gülşehir kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 50 AG 452 plakalı tırla çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
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