Nevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı



- Nevşehir’de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 350 Evler mahallesinde meydana gelen trafik kazasında Bayram Kabakçı yönetimindeki 50 LD 670 plakalı otomobil ile Furkan Ataç yönetimindeki 07 GZR 09 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil içerisinde bulunan Bayram Kabakçı’nın yanı sıra İpek Kabakçı, Merve Kabakçı ve ticari araç sürücüsü Furkan Ataç ve araç içerisinde bulunan Muhammed Ataç yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekiplerini yapmasının ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sırasında ticari araç çarpışmanın etkisiyle aparmanın giriş katına girmekten çöp kovası sayesinde kurtuldu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

