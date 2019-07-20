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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nevşehir’de “Temiz şehir Nevşehir” kampanyası başlatıldı

Nevşehir’de “Temiz şehir Nevşehir” kampanyası başlatıldı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TEMİZLİK KAMPANYASINDAN GÖRÜNTÜLER

Örnek Şehir Çevre Temizliği Farkındalık Kuruluş Yıldönümü Milletvekili 

-NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR )- Nevşehir’in il oluşunun 65.yılında temizlik kampanyası başlatıldı NEVŞEHİR

- Nevşehir Belediyesi tarafından daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent için "Temiz Şehir Nevşehir" sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında Nevşehir protokolü, gençler ve çocuklar ile birlikte çevre temizliği yaptı. Çevre bilincini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek programa Nevşehir protokolünün yanı sıra gönüllü gençler, çocuklar ve vatandaşlar katılarak Kültür Park içerisinde çevre temizliği yaptı. Etkinlik öncesinde kampanyaya katılanlara Nevşehir Belediyesi tarafından tişört, şapka ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Nevşehir’in il oluşunun 65. Yıl dönümünde başlattıkları bu kampanya ile gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanılabilir bir şehir bırakmak istediklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı,” Şehrimizi her açıdan güzelleştirmeye çalışıyoruz. Şehrin hangi noktasında bir sorunumuz varsa o sorunu çözmek için birlik ve beraberlik içerisinde bu şehrin sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz. Şehrimizde temizlik bilincini yaygınlaştırabilmek ve temiz şehir Nevşehir sloganı ile şehrimizin her bir noktasında hem parklarımızda hem sokaklarımızda hem caddelerimizde hülasa şehrin her bir noktasında var olabilecek temizlikle alakalı sorunlara ilgiyi çekebilmek ve bir farkındalık amacıyla böyle bir kampanyayı düzenledik” dedi.
“Nevşehir’in 65.yılında temizlik kampanyası başlatıldı” Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı 20 Temmuz 1954 yılında il olan Nevşehir’in bugün il oluşunun 65.yıldönümü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve bundan sonra bu temizliğin gelenek haline gelmesini istediklerini söyledi.

Arı, “Şehrimizin bugün 65.kuruluş yıldönümü biliyorsunuz. Bugün ile birlikte gelenek haline gelsin ki şehir bilinci ve şehirdeki vatandaşlarımızın bu duyarlılığı artması ve farkındalığın yüksek seviyede ulaşmasını sağlamak amacıyla inşallah nice 65.yılları ama bizim ömrümüz yetmez bizden sonraki kuşakların daha güzel daha temiz bir Nevşehir için bu tür faaliyetlerin önemini bir kez daha hissettirmiş olacağız. Şehrimiz Türkiye’ye hem şehirleşme anlamında hem de temizlik anlamında örnek şehir olacak. İnşallah temiz şehir Nevşehir daha da güzelleşecek” diye konuştu.
Nevşehir'de başlatılan temizlik kampanyasına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Sivil Toplum Kuruluş başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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