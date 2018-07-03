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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Nevşehir’de TEGV kurslarına 50 öğrenci katılıyor İzle

Nevşehir’de TEGV kurslarına 50 öğrenci katılıyor İzle

TEGV KURSLARINA KATILAN ÖĞRENCİLERDEN GÖRÜNTÜ

Alışkanlık Kız Öğrenciler Öğrenciler 

-KURSLARDAN GÖRÜNTÜ
-TEGV TEMSİLCİSİ SERDAR KUZUGÜDEN İLE RÖP

( NEVŞEHİR - HD)- TEGV etkinliklerine kız öğrenciler daha fazla ilgi gösteriyor NEVŞEHİR

- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından 19 Haziran tarihinde başlayan kurslar 50 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Nevşehir şubesi her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu yılda yaz kursları açarak öğrencilerin yaz tatillerini en güzel şekilde geçirmelerini sağlıyor. Kurslarına 19 Haziran tarihinde başladığını ifade eden TEGV Nevşehir sorumlusu Serdar Kuzugüden kurslara kız öğrencilerin daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti.
Kuzugüden, “Yaz etkinliklerimize 19 Haziran tarihi itibarıyla başladık. 31 Temmuz tarihine kadar yaz etkinliklerimize devam edecek. Hafta içerisinde iki gün boyunca etkinliklerin yanı sıra haftada bir günde gezi faaliyetleri yapıyoruz. Etkinliklerimize genelde ilkokul ve ortaokula giden çocuklarımız geliyor. Biz onlara eğlenceli bilim etkinlikleri, sanat etkinlikleri, spor etkinlikleri, beslenme alışkanlıkları ve müzik etkinlikleri gibi faaliyetler yapıyoruz. Yaz etkinliklerimiz keyifli ve eğlenceli geçiyor. Çocuklarımızın yaz tatillerini boş geçirmemeleri bizleri için çok önemli. Yaz kurslarımıza ilgi geçen yıllara oranla daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıllarda kurslarımız Ramazan aylarına geldiği için etkileniyorlardı. Ama bu yıl daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Kurslarımıza kız öğrencilerin daha fazla ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni de kız öğrencilerimiz daha çok sanata ve sosyal aktivitelere fazla ilgili olduğu için katılımı fazla olduğunu ifade edebilirim” dedi.
(COŞ-AÖ-
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