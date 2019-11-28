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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nevşehir’de şehit Tekin’i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Nevşehir’de şehit Tekin’i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

ŞEHİT ŞEVKET TEKİN'NİN CENAZESİNİN BABA OCAĞINA GETİRİLMESİ

Baba Ocağı Cenaze Namazı Havan Mermisi Milletvekili Terör Örgütü 

-ŞEHİT ŞEVKET TEKİN'İN CENAZE NAMAZI KILINMASI
-ŞEHİT ANNESİ VE EŞİNDEN GÖRÜNTÜLER,
-ŞEHİDİN FOTOSU

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Şanlıurfa’nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin memleketi Nevşehir’in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa’nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan merkezinin hudut karakoluna düşmesi sonrasında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ilk olarak baba ocağı Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan evine getirildi.
Burada okunan duanın ardından şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin cenaze namazının kılınacağı Merkez Camine getirildi.
İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından kılınan cenaze namazının ardından törene katılan vatandaşlardan helallik istendi. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin’in babası Şener Tekin, dedesi Şevket Tekin ve kardeşi Fatih Tekin aynı safta cenaze namazına katılarak birbirilerine destek olurken dede Şevket Tekin torunun fotoğrafını biran olsun bırakmadı. Cenaze namazına katılan anne Gülay Tekin ve eşi Tuğba Tekin’in ağıtları yürekleri dağlarken şehit eşi Tuğba Tekin’in eşine son bakışı dikkatlerden kaçmadı. İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Şehit cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

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