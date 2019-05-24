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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir’de rüzgar ağaçları devirdi Haberi

Nevşehir’de rüzgar ağaçları devirdi Haberi

YIKILAN AĞAÇTAN GÖRÜNTÜLER

Şiddetli Rüzgar 

-DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜLER
-TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

( NEVŞEHİR )- Ağaçlar araçların üzerine devrildi NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Avanos ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Nevşehir’in Avanos ilçesinde çıkan şiddetli rüzgar ve fırtına ağaçları devirirken ilçe merkezinde bulunan bir ağaç ise park halindeki aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan otomobilin camları patlattı. Araç içerisinde herhangi bir kimsenin bulunmaması ise olay anını gören vatandaşları sevindirirken devrilen ağaçlar Avanos Belediyesi ekiplerince temizlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılmıştı.
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