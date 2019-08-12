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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nevşehir’de pikap otomobile çarptı: 4’ü çocuk 8 yaralı

Nevşehir’de pikap otomobile çarptı: 4’ü çocuk 8 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası 

--Araçlardan görüntüler
--Ekiplerden görüntüler

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BT 5644 plakalı pikap, 19 AAK 389 otomobile çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle 19 AAK 389 plakalı otomobil takla atarken, her 2 araçta da bulunan 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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