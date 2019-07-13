Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nevşehir'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Nevşehir'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı

GÜLŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNİN KUYUYA DÜŞEN TİLKİYİ KURTARMASI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Bild Irak 


- Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Karacaşar mahallesinde yaklaşık 8 metrelik kuyuya düşen tilki Gülşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Gülşehir’in Karacaşar mahallesinde daha önce su kuyusu olarak kullanılan şuan boş olan kuyudan ses geldiğini duyan vatandaşlar kuyuda tilki olduğunu görünce durumu Gülşehir Belediyesi’ne bildirdi. Kuyunun bulunduğu yere gelen Gülşehir Belediyesi ekipleri kepçe yardımıyla önce kuyuyu genişletti. Ardından ise kepçe ile aşağı indirilen belediye personeli tarafından yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından kuyuya düşen tilki çıkartıldı. Tilkinin oldukça bitkin düştüğü görülürken belediye ekibi tarafından kuyudan çıkartılan tilki yeniden doğaya bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı