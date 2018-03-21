Nevşehir’de geleceğin basketbolcuları yetişiyor

-KURSTAN GÖRÜNTÜLER

-BASKETBOL ANTRENÖRÜ DUYGU KANNICI İLE RÖP

-HAYAL ERGÜL İLE RÖP

-SEVDA EVCİL İLE RÖP

-DİĞER DETAYLAR



- - Basketbolcu olmak isteyen öğrenciler sabah okula, akşam basketbol kursuna katılıyor- Öğrencilerin en büyük hayali milli basketbol olabilmek NEVŞEHİR



- Nevşehir’de iyi bir basketbolcu olmak isteyen öğrenciler sabah okullarına giderken, okul çıkışlarında ise basketbol kurslarına katılarak geleceğe hazırlanıyor. Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara öğrencilere büyük ilgi gösteriyor. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen ücretsiz basketbol kurslarına katılmak için başvuru yapan öğrenciler kursta izdihama neden olurken öğrencilerin basketbol kurslarındaki mutlulukları ise görülmeye değer. İl genelinde 260 öğrencinin katıldığı basketbol kursları belirli gruplar şeklinde devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Duygu Kannıcı eşliğinde kursa katılan öğrenciler hayallerinin milli basketbolcu olmak istediğini söylerken antrenörü Kannıcı’da geleceğin basketbolcularını yetiştirmek için aralıksız çalışıyoruz dedi.

Antrenör Kannıcı, “Nevşehir’de basketbol kurslarına öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Takım sporları arasında en faal olan branşlardan bir tanesi. Yaklaşık 260 tane sporcum bulunmakta ve bunların çoğunluğu küçüklerden oluşuyor. Basketbol kursumuza bütün okullardan öğrenciler gelebiliyorlar. İlçelerde de basketbol çalışmalarımız devam ediyor. Basketbola ilgiden çok memnunum. Şuanda sanki yaz okullarında antrenman yapıyormuşcasına bir hava var. İnşallah Nevşehir’den geleceğin basketbolcularını yetiştiriyoruz. Öğrenci velileri de kurslarımıza oldukça ilgili ve antrenman sonuna kadar çocuklarını izliyorlar. Basketbol kurslarımız ücretsiz olmakla beraber kurslarımıza katılmak isteyen tüm öğrencileri bekliyoruz” dedi.

Nevşehir’de geleceğin basketbolcusu olmak istediğini ifade eden Damat İbrahim Paşa Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Hayal Ergül, “Basketboldan çok memnunum ve en büyük hayalim Milli Takım oyuncusu olmak” derken 13 yaşındaki Sevda Evcil ise 4 yıldır basketbol kurslarına katıldığını, en büyük hayalinin iyi bir basketbolcu olmak olduğunu söyledi.





