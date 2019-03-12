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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Nevşehir’de dikkatsiz sürücü kazayı böyle getirdi İzle

Nevşehir’de dikkatsiz sürücü kazayı böyle getirdi İzle

MOBESEYE YANSIYAN KAZA GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Trafik Kazası Bild Kamera Dikkatsiz Sürücü 


- Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir sürücünün sağ şeritten dönüş yapması kazaya neden oldu. Nevşehir Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesinde meydana gelen trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı. Ürgüp Caddesinde sağ şerit üzerinde seyir halinde ki otomobil döner kavşaktan dönmeye kalkması sonrasında sol şeritten gelen otomobilin çarpmasına neden oldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüjde bulunan trafik levhalarına çarparak durabildi. (COŞ-AÖ-
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