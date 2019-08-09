Nevşehir’de bayram öncesi trafik tedbirleri arttırıldı Haberi

-EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ARTUNAY'IN ARAÇ SÜRÜCÜLERİ İLE KONUŞMASI

-ARAÇ SÜRÜCÜLERİ İLE RÖPORTAJ

-EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ARTUNAY İLE RÖPORTAJ



( NEVŞEHİR )- Nevşehir Emniyet Müdürü Artunay, trafik denetimine katıldı- Nevşehir’de 'Kemerin ses getirsin' projesi devam ediyor NEVŞEHİR



- Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde 'Kemerin ses getirsin' projesi kapsamında trafik denetimleri artırılırken yapılan kontrollere Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’da katıldı.

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimleri artırılırken yapılan trafik kontrollerinde sürücülere ve araç içerisinde bulunan yolculara çeşitli uyarılar yapılırken çocuklara ise çeşitli hediyeler veriliyor. Nevşehir terminal kavşağında yapılan uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay araç sürücülerine trafik denetimleri hakkında bilgiler vermesinin yanı sıra vatandaşlarla da sohbet ederek trafik konusunda vatandaşların bilinçlenmesi anlamında da broşürler verdi. Araç sürücüleri ile polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerin kendileri açısından son derece önemli olduğunu belirtmesinin yanı sıra yapılan uygulamanın son derece güzel olduğunu söylediler. İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay burada yaptığı açıklamada "Buradaki amacımız yalnızca denetim değil araç sürücülerini ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek" dedi.

Artunay, “Bizler bu bayramı çok daha rahat geçirmek, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde memleketlerine ulaşması için İçişleri Bakanımızın talimatıyla bir dizi tedbir aldık. Bu tedbirlerden en önemlisi bütün güzergahlarımızdan bayramdan önce 9, 10 ve bayramdan sonra ki dönüş süreçlerinde kaza olmaması için çok sayıda ekiple görev yapıyoruz. Şuanda da bu uygulamaları yapıyoruz. Buradaki amacımız yalnızca denetim değil bilgilendirmek. Çocukları, sürücülerimizi, araçta bulunanları hem bilgilendiriyoruz hem de uyanık tutmayı sağlıyoruz. Araç sürücülerimize çeşitli dokümanlarımızı veriyoruz. İnşallah uyarıcı olur, inşallah kazasız belasız bayram tedbirlerimiz hedefine ulaşmış olur. Şimdi hemen hemen geçtiğimiz bayram ve geçen bayramlarda da İçişleri Bakanımız trafik konusuna önem veriyor. Trafik kazalarında ciddi bir düşüş var. Ölümlü kazalarda daha çok büyük bir düşüş var. Biz maddi hasarlı biz kaza dahi olmasın istiyoruz. Sürücülerimizin de çok hoşnut olduğunu görüyoruz. Çocuklarımıza ödüllerde vererek trafik bilincini artırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

