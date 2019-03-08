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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir’de avukatlar 8 Mart Kadınlar günü için kısa filmi çekti İzle

Nevşehir’de avukatlar 8 Mart Kadınlar günü için kısa filmi çekti İzle

AVUKATLAR TARAFINDAN ÇEKİLEN KISA FİLM VİDEOSU

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Kadın ve erkek avukatlar “Kadınlar Günü” için özel kısa film çekti-Erkekler mutfağa girdi, kadınlar araba tekeri değiştirdi NEVŞEHİR

Kısa Film Misyon Erkek Avukat 


- Nevşehir Barosu Kadın Hakları komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlik için bizde varız” isimli kısa film çekti. Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Eşitlik için bizde varız” isimli kısa film çekildi. Kadın ve erkek avukatlar tarafından çekilen kısa filmde kadınlar genellikle erkeklerin yaptığı işleri yaparak eşitlik mesajı verirken erkekler ise kadınların yaptığı ev işlerini yaparak kadın erkek eşitliği konusunda mesajlar veriyor. Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından çekilen kısa filmin sonunda ise Nevşehir Baro Başkanı Av. Necmi Öncül’ün “Eşitlik güçlendirir, eşitlik için bizde varız” mesajı ile film sona eriyor.
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