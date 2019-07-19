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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir’de 82 yaşındaki adam küçük kızı taciz etti...Dehşet veren anlar kamerada İzle

Nevşehir’de 82 yaşındaki adam küçük kızı taciz etti...Dehşet veren anlar kamerada İzle

YAŞLI ADAMIN KÜÇÜK KIZI TACİZ ETMESİ (GÜVENLİK KAMERASI)

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Sarılar Küçük Kız Akalan Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam 


- Nevşehir’de 82 yaşındaki yaşlı adamın iş yerinin önünde küçük kızı taciz etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de 82 yaşındaki Erol G. 15 Temmuz günü iş yerinin önünde elinden tutarak getirdiği küçük kızı öperek ve sarılarak taciz etti. Erol G. kendisinden kaçmak isteyen küçük kızı engelleyerek sarılıp yeniden öptü. Erol G.'nin küçük kızı taciz ettiği anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, Erol G. olayın ortaya çıkmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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