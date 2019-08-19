Nevşehir'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

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( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR



- Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada, 7 kişi ölürken, 8 kişide yaralandı. Meydana gelen feci kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı ve ardından da toz bulutunun yükseldiği görüldü.

(AG-

