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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nevşehir'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Nevşehir'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

-güvenlik kamera görüntüleri

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 

-detay görüntüler eklenmiştir

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada, 7 kişi ölürken, 8 kişide yaralandı. Meydana gelen feci kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı ve ardından da toz bulutunun yükseldiği görüldü.
(AG-
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