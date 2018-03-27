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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Nevruz öncesi sokak eylemlerini planlayanlara operasyon: 13 gözaltı

Nevruz öncesi sokak eylemlerini planlayanlara operasyon: 13 gözaltı

Şahısların adliyeye getirilmesi

Polis Öğretmen Şafak Operasyonu Terör Örgütü 

-Otobüslerden indirilmeleri
-Adliyeye götürülmeleri
-Adliye önünde bekleyen polis araçlarından görüntü
-Adliyeden görüntü

( MERSİN )- Mersin polisinin düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı MERSİN

- Mersin'de, Nevruz Bayramı öncesi sokak eylemleri planladıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz Bayramı kutlamalarını bahane ederek sokak eylemleri planlayanların olduğunu belirledi. Ekipler, sokak eylemi planladıkları iddia edilen terör örgütü mensupları ve sempatizanlarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ayrıca halkı sokağa teşvik ettiği de iddia edildi. Öte yandan, bir öğretmen de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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