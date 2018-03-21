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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nevruz Mersin'de coşkuyla kutlandı Haberi

Nevruz Mersin'de coşkuyla kutlandı Haberi

Alandaki kalabalıktan görüntü

Yöresel Kıyafet Güvenlik Güçleri Nevruz Ateşi Davul Zurna Terör Örgütü 

-Kadınların müzik eşliğinde oyunlar oynaması
-Halay çekip oynayanlardan görüntü
-Milletvekillerinin kalabalığı selamlaması
-Milletvekillerinin nevruz ateşini yakması
-Ateş etrafında oynayanlardan görüntü

MERSİN

-Mersin'de Nevruz dolayısıyla HDP tarafından düzenlenen miting, olaysız sona erdi. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz dolayısıyla HDP tarafından, merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Miting Alanında kutlama etkinliği düzenlendi.
Önceki yıllara göre katılımın çok düşük olduğu kutlamalarda kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekip şarkılar söyledi.

Kutlamalara yöresel kıyafetleriyle katılan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe katılan HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ve Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, halkı selamladıktan sonra Nevruz ateşini birlikte yaktı. Kutlamalar, Nevruz ateşi etrafından çekilen halaylar ve yapılan konuşmaların ardından olaysız olarak sona erdi. Öte yandan, zaman zaman terör örgütü ve elebaşı lehinde sloganların da atıldığı etkinlik nedeniyle güvenlik güçleri de çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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