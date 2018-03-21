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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nevruz kutlamasında 'Afrin' sevinci - KAHRAMANMARAŞ

Nevruz kutlamasında 'Afrin' sevinci - KAHRAMANMARAŞ

Nevruz kutlamasında "Afrin" sevinci - KAHRAMANMARAŞ - Nevruz ateşinin yakılması - Demir dövülmesi - Nevruz ateşinden görüntüler - KSÜ Rektörü Durmuş Deveci’nin yumurta tokuşturması - Halk oyunları gösterisi - Cirit oyunundan görüntüler - Türküler söylenmesi - Öğrencileri ve Rektör Durmuş Deveci’nin oyun oynaması - Okçuların gösterisi - Gökbörü oyunundan görüntüler - Gökboru oyununda sporcunun attan düşmesi - KSÜ Rektörü Durmuş Deveci’nin konuşmasıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de kontrolü sağlaması nedeniyle Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Yumurta Trol 

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