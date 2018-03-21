Nevruz Bayramı kutlanıyor - ELAZIĞ

- Elazığ Valiliğince Kültür Parkı'nda düzenlen nevruz etkinliği - Saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okunması - Mehter takımı ve folklor ekibinin gösterimi - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın konuşması - DetayNevruz Bayramı kutlanıyor - Elazığ Belediye Başkanı Yanılmaz:" Elazığ Beldiyesi olarak Afrin'in imar ve inşa çalışmalarında yer alacağız. Yakın zamanda belediyemizden bir ekibi Afrin'e göndereceğiz"ELAZIĞ - Elazığ 'da Nevruz Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Elazığ Valiliğince Kültür Parkı'nda düzenlen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz yaptığı konuşmada, nevruzu birliğin, beraberliğin ve mutluluğun bir sembolü olarak kutladıklarını söyledi.
Türkiye'nin son yıllarda terör örgütlerine karşı büyük mücadele yürüttüğünü işaret eden yanılmaz, Afrin'in teröristlerden temizlenmesi bütün dünyaya verilmiş çok önemli bir mesaj olduğunu söyledi.
Afrin'deki harekatının ardından o bölgenin yeniden imarı için çalışma başlatıldığını vurgulayan Yanılmaz, " Elazığ Beldiyesi olarak Afrin'in imar ve inşa çalışmalarında yer alacağız. Yakın zamanda belediyemizden bir ekibi Afrin'e göndereceğiz. Orada detaylı incelemelerde bulunacak yer altı ister yer üstü çalışmalarında Elazığ Belediyesi olarak Afrin'e destek vereceğiz." dedi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Kaçmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.