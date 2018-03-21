Nevruz Bayramı kutlanıyor - EDİRNE

- Nevruz Bayramı etkinliklerinden detaylar - Nevruz ateşinin yakılması - Halk oyunu gösterilerinin sunulması - Demir dövme merasimi ve Türkistan pilavı ikramı - Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen kutlamada, nevruz ateşi yandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de Trakya Üniversitesi'nde, Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Üniversitenin Balkan Yerleşkesi'ndeki Sağlık Kültür Daire Başkanlığı binasının bahçesinde düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, nevruzun Türkler'in Ergenekon'dan çıkışını simgelediğini söyledi.
Nevruzun zorlukların bitip, yeniden doğuşun başladığı gün olduğunu belirten Tabakoğlu, "Türk milleti çok büyük bir millettir, çok büyük uygarlıklar kurmuştur. Türk milleti dünya hakimiyetine soyunmuş bir millettir ve bunu defalarca göstermiş bir millettir." diye konuştu. Türk milletinin "her şey bitti" denilen günlerde bile küllerinden doğduğunu vurgulayan Tabakoğlu, "Türkler Ergenekon'dan çıkmıştır ve pek çok uygarlığa imza atmıştır. 'Bitti' denilen o kötü kış zemheri günlerin ardından, nasıl dallara su yürür, çiçekler açar sürgün verir, Türk milleti de yine böyle sürgünler vermiştir, çiçekler açmıştır. Biz de bu büyük uygarlığımızın bu döngüsünde yaklaşık 200 yıldır belki biraz hüzünlü, belki biraz zor günler geçirdik. Cumhuriyetle beraber bu geri gidişe son verdik, şimdi artık ayağa kalkmış, tekrar kendini bulmuş bir Türk milleti olarak tarih sahnesinde tekrar yerimizi alıyoruz. Baharın tekrar gelmesini kutladığımız bu günde, büyük milletimizin büyük zaferlerini kutlayacağımız günler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından, Tabakoğlu ve akademisyenler nevruz ateşi yaktı.Halk oyunu gösterilerinin sunulduğu ve demir dövme merasiminin yapıldığı etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Cem Uzun, Prof. Dr. Mümin Şahin, Prof. Dr. Osman Hatipoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler yumurta tokuşturdu.Tabakoğlu ve etkinliğe katılanlar ateşten atladı, katılımcılara Türkistan pilavı ve tatlı ikram edildi.