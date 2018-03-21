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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nevruz Bayramı kutlandı - SİVAS

Nevruz Bayramı kutlandı - SİVAS

- Kutlama alanından görüntüler - Mehteran konseri - Yumurta tokuşturma - Demir dövülmesi - Ateşten atlama - Pilav ve fidan dağıtımı Sivas 'ta Nevruz Bayramı kutlamasıSİVAS (AA) - Nevruz Bayramı Sivas 'ta çeşitli etkinliklirle kutlandı. Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından Sivas Belediyesi mehter ekibi konser verdi.İl protokolü tarafından yumurta tokuşturması ve temsili olarak örste demir dövülmesinin ardından törene gelenler, yakılan nevruz ateşi üzerinden atladı.Etkinliğin sonunda gelenlere yemek ikram edilip, fidan dağıtıldı.

Yumurta Saygı Duruşu Nevruz Nevruz Ateşi 

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