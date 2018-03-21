Nevruz Bayramı kutlandı - MARDİN

- Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın stantları gezmesi ve vatandaşlara sohbeti - Mustafa Yaman'ın açıklaması - Etkinliklerinden detaylar - Nevruz programına katılan Hatice Turan Kandemir konuşmasıNevruz Bayramı kutlanıyor - Mardin , Elazığ ve Siirt'te valiliklerce düzenlenen etkinliklerle Nevruz Bayramı kutlandı - Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Yaman:"Güzel bir hava var. Herkesin yüzü gülüyor. İnşallah bu hep böyle devam edecek" - Elazığ Belediye Başkanı Yanılmaz:"Belediye olarak Afrin'in imar ve inşa çalışmalarında yer alacağız"MARDİN/ELAZIĞ/SİİRT (AA) - Mardin , Elazığ ve Siirt'te Nevruz Bayramı valiliklerce düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve gönüllülerce hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantlar açıldı, vatandaşlara etli pilav ikram edildi.İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve diğer davetlilerin katılımıyla nevruz ateşi yakıldı. Yaman ve beraberindekiler daha sonra demir dövdü.Yaman, burada yaptığı konuşmada, bahar bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Güzel bir hava var. Herkesin yüzü gülüyor. İnşallah bu hep böyle devam edecek." dedi. Yaman, kentte turizmdeki gelişmelere değinerek, Mardin 'e gelen turist sayısının arttığını, otellerin dolu olduğunu, esnafın yüzünün güldüğünü dile getirerek, bu yıl çiftçi, esnaf ve bölge insanının mutlu olacağı bir yıl yaşanacağını aktardı.Organizasyona katılan vatandaşlardan Hatice Turan Kandemir, Mardin lilerin 2 yıldır nevruzu güzel bir şekilde kutladığını kaydetti. Kandemir, "Daha önce nevruz bizim için bir tedirginlikti ama şimdi nevruz denildiğinde şenlik ve bahar geliyor aklımıza. Son 2 yıldır memleketimizin dağlarına bile bahar geldi" değerlendirmesinde bulundu.Etkinlik konserlerle sona erdi.