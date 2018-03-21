Nevruz Bayramı kutlamaları - KARS

- Alana gelen vatandaşların aranması - Halay çeken vatandaşlar - Nevruz ateşinin yakılması Nevruz Bayramı kutlamaları - Nevruz Bayramı Iğdır, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars 'ta yapılan etkinliklerle kutlandıIĞDIR (AA) - "Baharın müjdecisi", "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Iğdır, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars 'taki etkinliklerle kutlandı. - Kars Nevruz Bayramı dolayısıyla Kars 'ta da Halkların Demokrasi Partisi (HDP) öncülüğünde çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamalar yapıldı.Türkülerin söylendiği, halayların çekildiği kutlamada, polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, burada yaptığı konuşmada, 5 bin yıl önce yakılan ateşin hiç sönmediğini ve yanmaya devam ettiğini söyledi.
Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlikte, vatandaşlar ateşin üzerinden atladı.