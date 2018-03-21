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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nevruz Bayramı kutlamaları - GAZİANTEP

Nevruz Bayramı kutlamaları - GAZİANTEP



: - Nevruz etkinliğine katılanlardan görüntüler - Nevruz ateşinin yakılması - Ateşe buğday, bulgur, fasulye, nohut, domates, makarna, tuz, soğan ve biberler atılması - Demir dövülmesi - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün açıklaması - Halay çekilmesi - Ateş üzerinden atlama detaylarıNevruz Kutlamaları - GAÜN'de düzenlenen etkinliklerde, nevruz ateşi yakıldı. Ateşe, hazırlanan buğday, bulgur, fasulye, nohut, domates, makarna, tuz, soğan ve biberler atıldı - Rektör Gür: - "Çanakkale, Kıbrıs ve Afrin'de ordumuz, ceddimiz ve onların kahraman evlatları barışı ve huzuru sağlamak adına canlarını ve kanlarını verdiyseler, bize düşen de kanla ve canla verilen bize emanet edilen bu vatanı hep birlikte korumaktır"

Nevruz Akkale Nevruz Ateşi 

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