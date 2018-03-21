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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nevruz Bayramı kutlamaları - BİLECİK

Nevruz Bayramı kutlamaları - BİLECİK

- Nevruz kutlamalarından görüntüler - Ateş üstünden atlarken düşen kişi - Kutlamalardan detaylar BİLECİK (AA) - Nevruz Bayramı dolayısıyla Bilecik 'te etkinlik düzenlendi.
- Bilecik Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki törene Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak, kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kocabıçak'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından, halk oyunları gösterisi sunuldu.Öğrencilerin şiirler okuduğu, katılımcıların boyalı yumurta tokuşturduğu törende, protokol üyeleri yaktıkları nevruz ateşinin üzerinden atladı.Öte yandan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ateşin üzerinden atlamak isterken düştü. Çınar'a, katılımcılar destek oldu.Bulgur pilavı ikram edilen tören sonrasında öğrenciler, müzik eşliğinde eğlendi.

Yumurta Nevruz Nevruz Ateşi Öğrenciler Halk Oyunları 

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