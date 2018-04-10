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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
NEÜ’de yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

NEÜ’de yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

Törenden görüntü

Su Tüketimi Gesi Allah Öğrenciler Siluet 

-Orman Bölge Müd Muhammed Çolak'ın konuşması
-Rektör Muzaffer Şeker'i konuşması
-Fidan dikimi
-Detay

( KONYA -HD) KONYA

- Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz Külliyesinde Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “5. Geleneksel Ağaçlandırma Bayramı”nda yüzlerce fidan toprakla buluştu. Programın açılış konuşmasını yapan Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak, ormanların doğanın, toprağın ve ağacın sigortası olduğunu belirterek, “Dünya yüz ölçümünün yüzde 29,6’sı ormanlarla kaplıyken ülkemizde bu oran yüzde 28,6 seviyesine ulaşmıştır. Konya ilimizde ise bu rakam yüzde 13’tür. 2003 yılında Türkiye yüz ölçümünün yüzde 27,4’ü ormanlarla kaplıyken şuan yüzde 28,6’ya ulaştı, ciddi bir artış var. 20,2 milyondan 22,3 milyon hektara ulaşan orman varlığımız var. Bizim hedefimiz 2023’te ülke yüz ölçümünün yüzde 30’unu ormanlarla buluşturmaktır. Sadece 2017 yılında yapılan ağaçlandırma çalışması neticesinde 6 milyon 464 bin fidanı biz toprakla buluşturduk. Yine 2003 ila 2017 yılları arasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 101 milyon fidan Konya’da toprakla buluştu” dedi.
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun nezaretinde Türkiye’nin her bölgesinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına katılarak destek verenlere teşekkürlerini ileten NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Bu etkinlikle birlikte 2 bin civarında fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Şimdiye kadar 75 bin fidan kayıtlarda dikilmiş görünüyor. İnşallah birkaç sene içerisinde şehrin siluetine, kampüsün görüntüsüne ayrı bir renk ve değer katacak diktiğimiz bu fidanlar. Kampüs gelişiyor ve büyüyor. Bununla beraber ulaşım, konaklama, trafik, su tüketimi ve daha da önemlisi yeşil çevre konularında akademik çalışma içerisinde bulunan hocalarımıza, öğrencilerimize güzel bir ortam sunmak adına gayret içerisindeyiz. İdari personel, akademik personel ve gönüllü öğrencilerimizle beraber yeşillendirme çalışmaları için çaba harcıyoruz. Özellikle Orman Bölge Müdürlüğümüze maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gösterdikleri kadirşinas gayretleri ve sadece üniversitemiz için değil tüm Türkiye için verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından öğrenciler ve protokol üyeleri yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik Konya’nın geleneksel pilav ikramıyla sona erdi. Gerçekleştirilen programla birlikte NEÜ Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırladığı, Konya Orman Bölge Müdürlüğünün uygulayacağı, “Necmettin Erbakan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Parkı”nın uygulamasına da başlanıldığı belirtildi.
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