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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Netanyahu'un 'Ağvar' açıklamasına tepkiler - ERİHA

Netanyahu'un 'Ağvar' açıklamasına tepkiler - ERİHA

Netanyahu'un "Ağvar" açıklamasına tepkiler - ERİHA

: - Filistinlilerin Eriha kenti yakınlarındaki bir binanın çatısında toplanması - İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi sonucu arbede yaşanması - İsrail askerlerinin bazı göstericileri gözaltına alması - Bayraklar taşıyan göstericilerin pankart açmasıERİHA (AA) - Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınındaki bir binanın çatısında toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan bir grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ürdün sınırındaki Ağvar bölgesinin İsrail'in kontrolü altında tutulacağı yönündeki açıklamalarını protesto etti. İsrail askerleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. İsrail askerlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı.

Protesto Arbede Gesi İsrail Trol 

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