Netanyahu, roket sirenleri yüzünden mitingini yarıda kesti - AŞDOD
- Netanyahu'nun Aşdod kentindeki seçim mitinginin sirenler sebebi ile yarıda kesilmesi - Korumalarının Netahyahu'yu kürsünden indirerek salondan çıkarmasıİsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşdod kentindeki seçim mitingini çalan roket sirenleri nedeniyle kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı.İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşdod 'da miting düzenledi. Netanyahu kürsüdeyken Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşdod ve Aşkelon kentlerinde uyarı sirenleri çalmaya başladı. Bünün üzerine mitingin yapıldığı salonda kısa süreli panik yaşandı ve korumaları Netahyahu'yu kürsünden indirerek, salondan çıkardı.
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