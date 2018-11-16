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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Netanyahu karşıtı protesto - TEL AVİV

Netanyahu karşıtı protesto - TEL AVİV



: - Protestocuların yolu trafiğe kapatması - Slogan atılması - Güvenlik güçlerinin bazı göstericilere müdahale etmesi - Protestocu Adele Raemer ile röportaj - Protestodan detaylarTEL AVİV (AA) – İsrail’in başkenti Tel Aviv ’de toplanan bir grup protestocu son yaşanan gerginliğin ardından salı günü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplarla varılan ateşkese karşı çıkarak Başbakan Binyamin Netanyahu’yu istifaya davet etti.Gazze çevresindeki Yahudi yerleşimlerinden gelen yaklaşık 400 protestocu Tel Aviv şehir merkezindeki ana yollardan birini trafiğe kapatarak bölgelerinde güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle başbakan Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

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