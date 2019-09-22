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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı - RİZE

Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı - RİZE

- - Neslican Tay'ın cenaze törenine katılan vatandaşlar - Yakınlarının üzüntüsü - Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi - Cenaze namazının kılınması - Neslican Tay'ın tabutunun cenaze aracına taşınması - Cenaze aracının camiden ayrılmasıRİZE - Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize 'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hastane Cenaze Cenaze Aracı 

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