Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi İzle

Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi İzle

Kameraya yansıyan vaşak

Vaşak Vaşaklar Kamera Hayvan 

-Tek başına dolaşması ve dinlenmesi
-Mağaraya girip gözden kaybolması

( ERZURUM -ÖZEL-HD) ERZURUM

- Nesli tükenmekte olan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından görüntülendi. Türkiye'de nadiren kendini gösteren yaban hayvanlarından vaşak, Erzincan’da DKMP ekiplerinin tür izleme çalışmaları sırasında kameraya yansıdı. Türkiye'de bulunan en büyük kedi türlerinden biri olan vaşak, Erzincan’ın kırsal kesiminde görüldü.
Dağlık arazide tek başına dolaşan vaşak, bir süre görüntülendikten sonra mağaraya girerek gözden kayboldu. İnsanlar tarafından çok nadir görüntülenebilen vaşaklar büyük kulakları ve kalın kürkleriyle dikkat çekiyor. Büyük kulakları, yer altında saklanmış olan avlarının yerini tespit etmelerine yardımcı oluyor. Yaban hayatının çeşitliliği ve zenginliği açısından ender görülen vaşak türü, nesli tükenmekte olan canlıların korunması doğal denge açısından büyük önem arz ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı