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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nesli tükenmekte olan Mısır Akbabası emin ellerdi

Nesli tükenmekte olan Mısır Akbabası emin ellerdi

-Barınaktan detay

Sokak Hayvanı Çakal Hayvan Sokak Hayvanları Yaban Domuzu 

--Hayvanın tedavi edilişi ve rop
-Görüntü Bilecik İHA klasörü içinde Bilecik Akbaba adlı video

( BİLECİK )- Nesli tükenmek üzere olan Mısır akbabası Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı- Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı;- "Tamamen iyileştikten sonra önümüzdeki haftalarda akbabayı doğal ortamına salacağız" BİLECİK

- Bilecik'te yaralı olarak bulunan ve nesli en hızlı tükenme tehlikesi altında olan Mısır akbabası tedavi altına alındı. Yılda ortalama bin 100 sokak hayvanının tedavi edildiği Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine yaralı halde getirilen akbabaya zehirlenme teşhisi konuldu. Yaralı akbaba tüm tedavileri yapıldıktan sonra gözlem altına alındı. Tedavilere cevap veren akbaba tamamen iyileştikten sonra doğal ortamına kavuşacak. "Yaralı gelen akbabaya gerekli tedavilerimizi uyguladık" Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada Bilecik Belediyesi olarak gerek sokak hayvanları gerek yaban hayvanları için önemli hizmetler vermekten duydukları memnuniyeti belirtti.
Avcı, "Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından tedavi merkezimize yaralı halde getirilen akbabayı tedavi altına aldık ve zehirlendiği teşhisini koyduk. Gerekli tedavilerimizi uyguladık. Hayvanın durumu şu an çok iyi. Tamamen iyileştikten sonra önümüzdeki haftalarda akbabayı doğal ortamına salacağız. Tedavi merkezimizde şu ana kadar ayı yaban domuzu, tilki, çakal ve baykuş gibi birçok yaban hayvanı da tedavi ederek, doğal ortamlarına kavuşturduk. Aynı zamanda birçok hayvana yönelik kurtarma çalışması da yaptık. Vatandaşlarımızın bu tür durumlara karşı duyarlı olup, bizlere ivedi bir şekilde haber vermelerinden memnuniyet duyarız’’ ifadelerini kullandı.
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