Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu

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( BURSA )- Bursa'da bir fabrikada sincap ve fare karışımı nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi bulundu BURSA



- Bursa'da bir fabrikada çalışanlar nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi buldu. Türkiye'de görülmeyen Laos türünden olduğu düşünülen fare; yetkililer tarafından Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilerek koruma altına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan fabrika çalışanları sincap-fare karışımı hayvanı görünce durumu yetkililere bildirdi. Fabrikaya gelen görevliler hayvanın nesli tükenmekte olan kemirgen ve Laos Kaya Faresi olduğunu belirledi. Sevimli hayvanın İnegöl'e nasıl geldiği henüz belirlenmezken, onu görenler şaştı kaldı. Nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi hem sincapların hem de farelerin özelliğini taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.



