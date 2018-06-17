Nesli tükenme tehlikesinde olan Karakulak ölü olarak bulundu Haberi

-İnceleme yapılması

-Dr.Yasin İlemin'in açıklamaları



( MUĞLA ) MUĞLA



- Türkiye'de sayısı çok az olan Karakulak adıyla bilinen yabani kedi türü, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında ölü olarak bulundu. Bayır Mahallesi’nde yaşayan ve yol kenarında ölü hayvanı gören Süleyman Zeytincioğlu, durumu Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, hayvan üzerine inceleme yaptı. Dr. Yasin İlemin, ölü olarak bulunan Karakulak’ın bir dişi olduğunu söyledi.



İncelemesinde hayvanın araç çarpması sonucu öldüğünü, dişi ve ergin bir birey olduğunu tespit ettiğini belirten İlemin,“Karakulak ülkemiz için önemli bir tür. Özellikle Muğla, Antalya Aydın ve Denizli bölgesinde yaşayan yabani bir kedi türü. Kızılçam ve makilik alanlarda yaşar” dedi.

İlemin, karakulağın nesli tehlike altında olan canlılardan olduğunu, özellikle yaban domuzu yavrularıyla beslendiğini ifade etti.

Karakulağın ekosistemin dengesi için büyük önem taşıdığını dile getiren şöyle konuştu: “Yaban domuzu sayısında, bunların nesli tükendiği için artış yaşanıyor. 2017’de Karakulak türü üzerine Türkiye’ de ilk defa yapılan doktora teziminiz sonuçlarına göre Muğla’da 700 kilometrekarelik bir sahada 135 bireyden oluşsan bir popülasyon tespit ettik. Ölen dişi ile bu nüfus maalesef sekteye uğrayacak. Bölgede karakulak neslinin devamı için çalışmalarımız devam ediyor”

